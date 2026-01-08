為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    天氣冷吱吱 宜蘭流浪動物中途之家啟動毛孩防寒大作戰

    2026/01/08 14:48 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣代理縣長林茂盛今到流浪動物中途之家視察防寒措施，抱起穿上禦寒衣物的小狗。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今到流浪動物中途之家視察防寒措施，抱起穿上禦寒衣物的小狗。（圖由宜蘭縣府提供）

    強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫驟降，宜蘭縣流浪動物中途之家啟用煤油爐，並為收容毛孩穿上衣物禦寒，啟動防寒應變機制加強保暖。

    宜蘭縣流浪動物中途之家目前收容流浪狗170隻、流浪貓6隻、鸚鵡2隻、麝香豬1隻，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（8日）到場訪視，了解收容現況及防寒措施。

    宜蘭縣動植物防疫所表示，面對低溫特報，防疫所已針對流浪動物中途之家完成防寒部署，像是啟用煤油爐提高環境溫度、為毛孩穿上衣物保暖、調高飼料供給量，犬舍迎風面也加掛防風帆布，阻絕冷風侵襲。

    防疫所建議有養寵物的飼主，低溫期間，最好將飼養戶外寵物移入室內，若無法移入，應在籠舍外覆蓋擋風遮蔽物、適度添加保暖物品，若使用電暖器、暖暖包，務必保持適當距離，避免被燙傷。飲食方面，增加份量補充熱量，並提供溫水，提高寵物飲水意願。

    宜蘭縣政府為加強流浪動物安置環境，將斥資2.8億元，執行為期5年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，在流浪動物中途之家旁另建新館，現有房舍一併整修，今年編列810萬元規劃設計經費，為優化計畫踏出第一步。

    宜蘭縣流浪動物中途之家啟動防寒應變機制，為犬舍內的小狗穿衣保暖。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣流浪動物中途之家啟動防寒應變機制，為犬舍內的小狗穿衣保暖。（圖由宜蘭縣府提供）

