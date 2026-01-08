公務員初等考試1/10登場 屏東考區在屏大、考生534人

公務員初等考試的屏東考區位於屏東大學民生校區。（圖由屏東縣政府提供）

115年公務人員初等考將於本週六（1月10日）舉行，屏東考場設於國立屏東大學民生校區，本項考試全國共設有包括屏東在內等的15個考區，總應考人數為1萬3775人，公告暫定需用名額合計769名，預估平均錄取率約為5.6%，其中屏東考區報考人數為534人。

屏東縣政府表示，為服務屏東鄉親在地考生，繼去年起協助考選部於屏東設置公務人員初等考試考區後，今年考試特別選在國立屏東大學民生校區辦理，除彰顯屏東大學積極承擔社會責任，造福參與國考的在地學子，提供應考人完善、舒適及優質的國家考試試場，也藉此鼓勵更多青年及社會新鮮人投入公職行列。

請繼續往下閱讀...

應考人務必於考前至「國家考試網路報名資訊系統」下載考試通知書。考前一日不開放查看試場位置，如欲瞭解試場配置，可於考試當日至試區公布欄查詢，或至系統「試區查詢」項下瀏覽。另為便利考生快速查詢，考試通知書已增設QR Code，掃描後點選試區即可查看試場位置。

屏東縣政府人事處提醒，應考人應攜帶國民身分證或其他足資證明身分的附照片證件；本次考試應試科目為測驗式試題，請自備2B鉛筆及橡皮擦。考試時不得攜帶任何無線電通訊設備進入試場，包括行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等。

如應試科目得使用電子計算器，請特別注意，自今年起考選部新增核定50款電子計算器，加計原可使用的70款，合計共120款。相關機型資訊可至考選部全球資訊網查詢，以免違規遭扣分處分。

考試期間校園內將開放考生停車位，但因試區周邊交通流量大，易發生壅塞，建議考生多加利用大眾運輸工具，並預留充足交通時間，以免影響進場應試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法