為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公務員初等考試1/10登場 屏東考區在屏大、考生534人

    2026/01/08 14:52 記者羅欣貞／屏東報導
    公務員初等考試的屏東考區位於屏東大學民生校區。（圖由屏東縣政府提供）

    公務員初等考試的屏東考區位於屏東大學民生校區。（圖由屏東縣政府提供）

    115年公務人員初等考將於本週六（1月10日）舉行，屏東考場設於國立屏東大學民生校區，本項考試全國共設有包括屏東在內等的15個考區，總應考人數為1萬3775人，公告暫定需用名額合計769名，預估平均錄取率約為5.6%，其中屏東考區報考人數為534人。

    屏東縣政府表示，為服務屏東鄉親在地考生，繼去年起協助考選部於屏東設置公務人員初等考試考區後，今年考試特別選在國立屏東大學民生校區辦理，除彰顯屏東大學積極承擔社會責任，造福參與國考的在地學子，提供應考人完善、舒適及優質的國家考試試場，也藉此鼓勵更多青年及社會新鮮人投入公職行列。

    應考人務必於考前至「國家考試網路報名資訊系統」下載考試通知書。考前一日不開放查看試場位置，如欲瞭解試場配置，可於考試當日至試區公布欄查詢，或至系統「試區查詢」項下瀏覽。另為便利考生快速查詢，考試通知書已增設QR Code，掃描後點選試區即可查看試場位置。

    屏東縣政府人事處提醒，應考人應攜帶國民身分證或其他足資證明身分的附照片證件；本次考試應試科目為測驗式試題，請自備2B鉛筆及橡皮擦。考試時不得攜帶任何無線電通訊設備進入試場，包括行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等。

    如應試科目得使用電子計算器，請特別注意，自今年起考選部新增核定50款電子計算器，加計原可使用的70款，合計共120款。相關機型資訊可至考選部全球資訊網查詢，以免違規遭扣分處分。

    考試期間校園內將開放考生停車位，但因試區周邊交通流量大，易發生壅塞，建議考生多加利用大眾運輸工具，並預留充足交通時間，以免影響進場應試。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播