政院通過農業部擬定動保法修正草案 虐待寵物擬最高罰300萬

未來飼主若棄養寵物 最高可罰100萬元

政院院會今（8日）通過農業部擬定的「動保法」部分條文修正草案，農業部表示，這次修法主要是加強飼主責任，未來飼主若棄養寵物，最高可罰100萬元，若虐待動物提高刑責外，最重還可處3百萬元罰金。

農業部提出動保法修正條文草案並經行政院會通過，農業部表示，這次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」5大面向推動，共修正27條。

農業部表示，草案為嚇阻虐待寵物，在強化動物保護嚇阻虐待動物部分，提高重大虐待行為之刑度，對故意宰殺或虐待、傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，刑度提高為6月以上5年以下有期徒刑，並科30萬元以上300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式犯前述罪行者，得加重其刑至1/2，以提升嚇阻力。

農業部表示，飼主責任方面，草案明確飼主棄養構成要件並提高罰鍰額度，建立寵物分類分級管理制度，並強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制調整為申請制，以落實源頭管理與飼主責任；動物收容管理方面，修法明定收容動物人道處置客觀要件，並要求中央主管機關定期評鑑公立動物收容處所，以確保收容品質並保障動物善終權益。

於寵物產業管理部分，農業部表示，條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓之源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者罰鍰，最高可罰300萬元，以促進產業透明化與合法化，並增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，讓地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動。

農業部強調，草案後續將送請立法院審議，並將積極與朝野黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序。

