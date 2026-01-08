為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市研發AI客語學習系統 邀你跟著虛擬人物學客語

    2026/01/08 14:17 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席「 桃園大客家AI客語學習系統」成果發表會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席「 桃園大客家AI客語學習系統」成果發表會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府客家事務局花費2年時間，研發「桃園大客家（Taoyuan TAI Hakka）AI客語學習系統」，讓民眾上網就能透過「AI聊天」、「即時翻譯」、「闖關測驗」等功能，跟著虛擬人物阿哈與愛卡，學習四縣與海陸腔調的客語。

    「桃園大客家AI客語學習系統」成果發表會上午在聯新國際醫院國際會議廳舉辦，由主持人說明學習系統的使用步驟與應用情境、桃園市長張善政示範如何與虛擬人物對談，張善政說，坊間結合人工智慧學習客語的系統很少，客家局積極研發AI學習系統後，可讓有心學習客語的民眾多多利用，未來市府也會將該架構應用到學習原住民族語言推廣上。

    客家局長范姜泰基說，桃園大客家AI客語學習系統的英文Taoyuan TAI Hakka中，TAI由代表桃園（Taoyuan）的T，再上上AI，而成了客語「大」的發音，希望能象徵桃園客家與科技同行，持續推動客語傳承以開創更「大」的未來。

    AI客語學習系統以「24小時想學成學」為核心概念，范姜泰基說，初期鎖定初學者與年輕族群推出「AI聊天」、「即時翻譯」、「闖關測驗」等3大功能，無須下載程式而採Web App形式，讓民眾透過手機、平板或電腦都能隨時學習；其中「闖關測驗」設計單詞、句子、對話3個關卡，讓民眾邊玩邊學，例如「對話城堡」中，使用者可於聽取客語答案後，選取「學生愛去哪讀書」等問題的最佳答案。

    桃園市長張善政示範與「 桃園大客家AI客語學習系統」的虛擬人物對談。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政示範與「 桃園大客家AI客語學習系統」的虛擬人物對談。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播