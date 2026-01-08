大安30公尺高媽祖雕像上梁 拚9月底前守護台中海岸

大安港媽祖文化園區媽祖雕像上梁典禮。（記者張軒哲攝）

千呼萬喚，台中市海線民眾期盼13年，由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈的媽祖雕像，今（8）日舉行上梁典禮，30公尺高的媽祖雕像含基座高達53.6公尺，約18層樓高，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，也將成為台中海線新地標，預計今年夏季完工亮相。

今日上梁典禮由台中市府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持，宣告這座承載著台中海線文化與觀光地標即將要與市民見面。黃崇典指出，在歷經3位市長的持續推動，這座台中海線居民引頸期盼的30公尺高的雕像鋼構部分已經組立完成，並於今日辦理上梁典禮，後續將依序組立693塊石材，預計今年第3季完工。

觀旅局長陳美秀表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像由著名藝術家柯建華老師設計，雕像主體以花崗石打造，頭戴九條垂珠后冠，腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線，市府與捐贈單位將全力以今年第3季9月前完工為目標。

大安港媽祖文化園區刻正辦理招商中，已有旅館業者前往勘查，台中市府預計朝濱海度假飯店規劃，帶動海線觀光。

大安港媽祖文化園區媽祖雕像預計夏季完工亮相。（記者張軒哲攝）

