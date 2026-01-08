台鐵汰換老舊木枕 4年抽換1155套

台鐵汰換老舊木枕，４年抽換1155套。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司今天（8日）公布「老舊木枕道岔汰換計畫」進度，從2021年起，規劃抽換1943套，截至去年12月止，已累計完成抽換1155套，去年事故發生次數也逐漸漸少。

台鐵公司說明，自從台鐵公司化後，將老舊木枕汰換計畫列入5年安全提升方案。截至去年12月底，已累計完成抽換1155套。透過每週召開經營管理會議與嚴格監控，已有具體安全成效。

台鐵公司說明，截至去年1至11月事故統計，重大事故2件、較前年減少2件；一般事故38件、較前年減少3件；行車異常事件759件、較前年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

台鐵公司也說明，由宜蘭工務段自辦設計監造、承隆能源科技承攬「宜蘭工務段PC枕型道岔更新工程」，從全國4萬多件在建公共工程中脫穎而出，獲得行政院「第25屆公共工程金質獎—品質優良獎優等」。

台鐵公司說明，獲獎工程歷時3年，範圍橫跨瑞芳至漢本間共19處場站，累計完成174套道岔更新。面對工程動線綿長及各站場介面複雜的挑戰，台鐵團隊首先將材料升級，汰換老舊木枕道岔，採用結構穩定、耐久性強、耐候性佳的「PC枕型道岔」，大幅降低軌道變形風險與日常維修需求。

另外，運用科技工法，導入「軌框搬運車」機械化設備，落實「日間組裝、夜間施工」模式，不僅減少人力負擔，更精準縮短工期，將對行車營運影響降至最低。

