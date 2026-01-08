為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵汰換老舊木枕 4年抽換1155套

    2026/01/08 14:08 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵汰換老舊木枕，４年抽換1155套。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵汰換老舊木枕，４年抽換1155套。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（8日）公布「老舊木枕道岔汰換計畫」進度，從2021年起，規劃抽換1943套，截至去年12月止，已累計完成抽換1155套，去年事故發生次數也逐漸漸少。

    台鐵公司說明，自從台鐵公司化後，將老舊木枕汰換計畫列入5年安全提升方案。截至去年12月底，已累計完成抽換1155套。透過每週召開經營管理會議與嚴格監控，已有具體安全成效。

    台鐵公司說明，截至去年1至11月事故統計，重大事故2件、較前年減少2件；一般事故38件、較前年減少3件；行車異常事件759件、較前年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

    台鐵公司也說明，由宜蘭工務段自辦設計監造、承隆能源科技承攬「宜蘭工務段PC枕型道岔更新工程」，從全國4萬多件在建公共工程中脫穎而出，獲得行政院「第25屆公共工程金質獎—品質優良獎優等」。

    台鐵公司說明，獲獎工程歷時3年，範圍橫跨瑞芳至漢本間共19處場站，累計完成174套道岔更新。面對工程動線綿長及各站場介面複雜的挑戰，台鐵團隊首先將材料升級，汰換老舊木枕道岔，採用結構穩定、耐久性強、耐候性佳的「PC枕型道岔」，大幅降低軌道變形風險與日常維修需求。

    另外，運用科技工法，導入「軌框搬運車」機械化設備，落實「日間組裝、夜間施工」模式，不僅減少人力負擔，更精準縮短工期，將對行車營運影響降至最低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播