eTag停車扣繳 金門也可使用了！

金門縣啟用「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，民眾無須再到超商或繳費機繳交。（圖由遠通電收提供）

遠通電收今天（8日）宣布，為協助金門縣推動停車管理數位化，攜手子公司遠創智慧與國雲科技，推出「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，金門鄉親與遊客都可享有自動扣繳停車費的便利，節省至超商或繳費機排隊繳費的時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，雖然離島車主較少安裝eTag，但數位停車便民服務不應有所距離，因此攜手國雲科技，協助金門縣優化停車繳費流程，推出「uTagGo路邊停車自動扣繳」全新模式。

金門縣政府觀光處表示，為落實「友善旅遊智慧交通」政策，縣府積極提升在地民眾及遊客的停車繳費便利性，特別要求營運業者於現行繳費機、超商代收及電子支付（Line Pay、台灣Pay）之外，增設路邊停車「自動扣繳功能」。

遠通電收表示，民眾只需一次性綁定車牌與信用卡，系統將於車輛離場次日自動完成扣繳，免去往返超商或手動掃碼繳費等繁瑣步驟。新功能將首先於現行的「路邊停車收費區域」啟用，範圍包含金湖鎮的林森路、台灣銀行前、新市里籃球場前；金城鎮的民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；金寧鄉的金寧轉運站（板塊牛排旁）。

國雲科技表示，先前與遠通電收於苗栗市、花蓮縣合作推出eTag停車扣繳，憑藉「免到繳費機、免操作智慧車柱、停完即走」的便利優勢獲得車主高度好評。因此，在承接金門縣路邊停車服務之後，便積極規畫將台灣本島的經驗銜接至金門，並且融入在地民眾用車習慣，推出全新扣繳模式。

車主只需透過uTagGo LINE官方帳號（ID：@utgo）的「金門專區」，或至金門縣政府公布欄、公有路邊停車收費服務處，以及包括山外、金門第三航廈、金門高中與北堤停車場路外繳費機，掃描「uTagGo路邊停車自動扣繳」QR Code，填入車號與電話，並綁定各家銀行信用卡或街口支付即可快速開通服務。

遠通電收表示，若有停車報帳需求，可隨時至金門縣政府指定網站查詢停車紀錄與列印收據。

金門縣啟用「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，民眾掃描海報QR Code即可快速開通。（圖由遠通電收提供）

