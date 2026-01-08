大同醫院遭諷「急重症轉診責任醫院」 高市衛局：已搶救百位重大傷患

潘炤穎指說大同醫院變成「急重症『轉診』責任醫院」是不確實的。（記者許麗娟攝）

高雄市立大同醫院2025年1月1日改由高雄長庚醫院接手，今（8）日高醫工會理事長柯心炫指控轉手經營週年成績不及格，並指新大同醫院發展成急重症責任醫院，卻是急症不斷轉診高醫或長庚本院，嘲諷是「急重症『轉診』責任醫院」，對此，衛生局副局長潘炤穎回應指控「不確實」。

大同醫院經營權之爭時，高雄長庚因承諾將大同醫院升級為「重度級緊急醫療責任醫院」而獲得市府青睞，主要是南高雄80萬市民一直沒有腦中風、心肌梗塞、多重外傷、高危險妊娠、重症早產新生兒等重度級緊急醫療醫院。

請繼續往下閱讀...

面對重度級緊急醫療醫院還沒成立，反而成為急重症「轉診」責任醫院、門診人數病人數門可羅雀等指控，潘炤穎回應，拿高醫經營的舊大同與長庚經營的新大同比較是不合理的，新大同具備重度緊急醫療比能力，以及公衛醫療的拓展，期許是符合市民需求及加強高齡與重症照護能力的醫院。統計2025年1至12月，整體的門診、住院服務量，是去年1月剛接手時的2.46倍，盈收量則是成長2.67倍。

潘炤穎指出，去年9月大同醫院完成在醫策會、相關單位的區域教學醫院評鑑，以及重度級緊急醫療能力評鑑，包含重度級的急性冠心症的專章。包含在葉克膜團隊以及這個急性冠心症，還有重大外傷部分團隊，都已經陸續建置。統計去年一整年，大概搶救了100多位的急性心臟疾病的患者，還有這個檢傷分類第一級到第二級超過400位的患者。

潘炤穎說，大同醫院也履行了對於照顧高齡長者以及這個傷殘重症的這部分、重度的弱勢族群的關懷。減免掛號費的人數以及金額，大概來到了1800多萬，也履行相關的合約規範。

高雄長庚因承諾將大同醫院升級為「重度級緊急醫療責任醫院」而獲得10年的營運權。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法