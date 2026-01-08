假車牌重罰上路3個月！北市偽變造件數減3成 罰鍰＋財損恐逾40萬

台北市交通裁決所今天召開假車牌重罰上路3個月記者會，說明成效。（記者董冠怡攝）

「道路交通管理處罰條例」第12條去年9月30日修正實施，使用偽造、變造或矇領牌照加重罰鍰，金額增加566%，駕駛人併罰。11月有民眾駕駛友人的車輛，被舉發使用偽造他車號牌，並於牌照吊扣期間行駛，罰鍰併同後續財損恐逾40萬元，還涉偽造文書。台北市交通事件裁決所統計，修法前後使用偽、變造車牌數量從平均每月6.5件，下降至4.3件，減幅33.8%。

台北市交通事件裁決所違規裁罰課長吳素禎表示，修正後的「道路交通管理處罰條例」第12條，將違規使用牌照最高罰鍰從1萬800元提高至3萬6000元，當場移置保管車輛，另增併罰汽車駕駛人，其中使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人7萬2000元，當場移置保管車輛及扣繳牌照，如是偽造他車號牌、肇事致人傷亡或10年內累犯，就會沒入車輛。

請繼續往下閱讀...

修法後違規使用牌照，10月至12月入案1930件、累計裁罰1490萬2800元，使用偽、變造車牌佔13件。開罰到變成廢鐵流程依序為開立罰單、逾期未繳罰鍰、開立裁決書催繳及處分車輛沒入、未提行政訴訟或裁定確定、通知警察機關該車沒入車輛期程、移至廢鐵處理廠商進行銷毀，至少需約9至12個月。

她舉例，去年11月有民眾駕駛友人的車輛，被舉發使用偽造他車號牌，車主挨罰7萬2000元、駕駛人3萬6000元，又該車曾因酒駕和嚴重超速，去年開始吊扣牌照兩年半，加上吊扣期間行駛的3萬6000元罰單，共計面臨14萬4000元罰鍰，另外還有財損的部分，沒入車輛依規如不適合拍賣或無人競標，恐銷毀淪廢鐵，以其款式而言，中古價約30萬元、廢鐵每公斤3.5元，估計損失至少40萬餘元，還涉犯刑法偽造文書罪，移送地檢署偵辦。

常見假車牌樣態有A掛B車牌，兩輛車掛相同車牌，其中1輛是假車牌；車主懸掛與自己車牌號碼一樣的假車牌；將「0改成8」或將「C改成0」等變造車牌後懸掛，可從是否為金屬材質、梅花印清晰、邊框立體、字體整齊和有無防偽雷射等特徵辨別，假如發現假車牌，可至交通部公路局網站檢舉。

裁決所提醒，出借或買賣車輛（尤其是中古車）時，務必檢視車輛牌照是否異常，不要以為只是借車給朋友或號碼是真的就算不假牌，「只要不是監理機關核發就是假的！」另外，當發現車牌被人偽造，頻繁收到偽造車牌罰單，可向裁決所提出陳述意見，經查證屬實就不會受罰，也建議向警察機關報案，取得報案證明後再到監理所辦理免規費換牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法