台中監理站「光頭張先生」獲民眾大讚！交通部長要賞 本人苦喊：還有「幾根」

陳世凱留言表示會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵，讓用心服務的同仁被看見，不過他也糗對方頭髮「有，但不多。」（取自Threads）

台中監理站近日在Google上獲得一則五星好評，評論民眾指出，去辦事時遇到一位「光頭張先生」很親切地解答了他的一堆問題。沒想到，「張先生」本人卻哀怨表示「還有幾根頭髮，不算光頭」引發網友熱議。對此，交通部長陳世凱指出，他會請公路局長轉達這份肯定，並給予獎勵，他還針對頭髮部分偷偷糗對方「有，但不多。」

一名網友日前在Threads上分享台中監理站Google評論上一則留言，只見評論者表示，當天中午他去問過戶的事情，服務台一名「光頭張先生」很親切幫忙解答他的一堆問題，他對此非常感謝。台中監理站則在下方回應，謝謝民眾的肯定，不過張先生本人澄清，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上「光頭」。

請繼續往下閱讀...

這則貼文PO出後引發熱議，網友紛紛留言笑稱：「人家好心幫你解答問題 結果你恩將仇報」、「張先生不只服務好，人也很幽默」、「他被表揚但又被說是光頭 心情挺複雜的」。

該則貼文也意外釣出陳世凱回應，他留言表示會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵，讓用心服務的同仁被看見，不過他也糗對方頭髮髮量是：「有，但不多。」

張先生今日現身貼文下方表示「是光頭張先生本人啦！」他說，好幾年前自己頭髮還滿長的，後來發現全剃光更帥氣了，不但省水還省洗髮精，連吹風機都不用了。接著表示：「先不說了，我先去廁所補一下Gatsby順便梳一下，中午樓下還有好多台中朋友有車輛的問題需要我們協助。」幽默留言引來網友大力按讚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法