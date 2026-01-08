為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄長庚接手大同醫院滿1年 工會市府前大喊「移轉承諾全跳票」

    2026/01/08 13:19 記者許麗娟／高雄報導
    大同醫院工會理事長王瀞婉指控長庚進駐大同醫院以來，勞動條件沒有改善還更差。（記者許麗娟攝）

    大同醫院工會理事長王瀞婉指控長庚進駐大同醫院以來，勞動條件沒有改善還更差。（記者許麗娟攝）

    高雄市立大同醫院於2025年元旦起改由高雄長庚醫院接手營運，在滿1週年之際，今（8）日上午高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會等近200人到市府四維行政中心前指控大同醫移轉週年總體檢全不及格，要求市長陳其邁出面解決，高雄市政府副秘書長王啟川及衛生局副局長潘炤穎出面接受陳情，但工會不滿市府未現場回應，氣憤將陳情書扔地上。

    大同醫院工會理事長王瀞婉指出，市長說高醫給的薪水太低，要幫他們換老闆，但是1年後，長庚醫院去以留任員工薪資是新進人員的2倍為由，積效獎金要打6折校正，並指控長庚進駐以來，勞動條件沒有改善還更差，高強度、低報酬、人力不足、含糊的薪資條件下，一整年的爭取和反應不被正視，就她所知，到去年10月初估已有105人離職，沒離職的在等年終獎金。

    高醫工會理事長柯心炫也細數大同醫院轉手經營週年的成績，指出在人力、醫療照護、留任員工薪資、留任員工紅利與考核獎金、留年員工年資計算、留任員工福利等，全數不合格。現場並高喊「移轉承諾，全都跳票」、「醫療崩壞，市民受害」、「人力不足、市民吃苦」，要市府及市長陳其邁出來面對。

    潘炤穎回應，在長庚接手大同屆滿1年前，衛生局也關懷留任員工的待遇跟狀況，去年10月底前共收集了105人的意見，多是對於「紅利獎金」的發放有意見，由於長庚接手第1年及投入建置重大醫療儀器設備等，首年無法發放盈餘紅利獎金，經過協調，院方預定在1月26日加發「特別獎金」，且據衛生局了解，2010年高醫初接手大同時，前5年亦未發放盈餘紅利獎金。

    針對人力及醫療品質爭議，潘炤穎表示，大同醫院截至今天，全數員工為822人，留任不定期契約不含醫師由去年元旦的144人，至今年1月8日為109人，醫院於2025年也完成健保署的區域教學醫院等級的評定，目前是以區域教學醫院的、區域醫院等級的規模在運作。

    對於年資被歸零部分，潘炤穎說，目前無具體的掌握，若有違法、違規或不合理的部分，衛生局會一視同仁的依法處理。

    潘炤穎強調，衛生局盤點市立大同醫院有關於契約第10條保障留任員工的權益，依條文、合約逐一檢視，初步認定在整個保障義務上面，是有符合的，至於2025年的營運狀況，要等到財報完整後，會再進一步的進行評估。

    長庚說留任員工薪資較前一年加發逾7萬元，但大同醫院留任員工則出示圖表指出薪水卻縮水了，（記者許麗娟攝）

    長庚說留任員工薪資較前一年加發逾7萬元，但大同醫院留任員工則出示圖表指出薪水卻縮水了，（記者許麗娟攝）

    高醫工會理事長柯心炫也細數大同醫院轉手經營週年的成績全數不合格。（記者許麗娟攝）

    高醫工會理事長柯心炫也細數大同醫院轉手經營週年的成績全數不合格。（記者許麗娟攝）

    工會不滿市府未現場回應，於市府外行表達抗議。（記者許麗娟攝）

    工會不滿市府未現場回應，於市府外行表達抗議。（記者許麗娟攝）

    工會將未遞出的陳情書扔於地上，讓遊行隊伍踩踏。（記者許麗娟攝）

    工會將未遞出的陳情書扔於地上，讓遊行隊伍踩踏。（記者許麗娟攝）

    高雄市衛生局副局長潘炤穎回應工會的相關訴求，認為長庚有符合留任員工的保障契約。（記者許麗娟攝）

    高雄市衛生局副局長潘炤穎回應工會的相關訴求，認為長庚有符合留任員工的保障契約。（記者許麗娟攝）

    衛生局指長庚有符合大同醫院留任員工的保障契約。（記者許麗娟翻攝）

    衛生局指長庚有符合大同醫院留任員工的保障契約。（記者許麗娟翻攝）

