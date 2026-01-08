為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強烈冷氣團來襲玉山飄降冰霰夾雪花 再現霧淞美景

    2026/01/08 13:01 記者張協昇／南投報導
    強烈冷氣團來襲，玉山8日凌晨氣溫降至零下4至7度，北峰氣象站樹上出現霧淞美景。（中央氣象署提供）

    強烈冷氣團來襲，玉山8日凌晨氣溫降至零下4至7度，北峰氣象站樹上出現霧淞美景。（中央氣象署提供）

    強烈冷氣團來襲，玉山今（8日）凌晨氣溫降至零下4至7度，北峰到排雲山莊飄降冰霰夾雪花，再現霧淞美景，地面則積了一層不到0.5公分的薄雪，玉山主峰步道結冰濕滑，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）呼籲山友務必帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，以策安全。

    玉管處指出，今天凌晨玉山氣溫降至零下4至7度，其中排雲山莊氣溫最低零下4度並起霧，從北峰到排雲山莊短暫飄降冰霰夾雪花，地面覆蓋一層宛如糖霜的薄雪，樹上也出現霧淞美景。

    玉管處表示，今日申請核准住宿排雲山莊有14隊32人，惟玉山主峰步道結冰濕滑，易發生危險，已提醒山友帶冰爪、冰斧、岩盔等雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，也呼籲近日攀登高山民眾，務必嚴密注意天氣狀況，必要時考慮取消行程。

    玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，排雲山莊地面積了一層薄雪。（玉管處提供）

    玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，排雲山莊地面積了一層薄雪。（玉管處提供）

    玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，北峰氣象站地面積了一層薄雪。（中央氣象署提供）

    玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，北峰氣象站地面積了一層薄雪。（中央氣象署提供）

    玉山主峰步道結冰濕滑，玉管處呼籲山友帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山。（玉管處提供）

    玉山主峰步道結冰濕滑，玉管處呼籲山友帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播