強烈冷氣團來襲玉山飄降冰霰夾雪花 再現霧淞美景

強烈冷氣團來襲，玉山8日凌晨氣溫降至零下4至7度，北峰氣象站樹上出現霧淞美景。（中央氣象署提供）

強烈冷氣團來襲，玉山今（8日）凌晨氣溫降至零下4至7度，北峰到排雲山莊飄降冰霰夾雪花，再現霧淞美景，地面則積了一層不到0.5公分的薄雪，玉山主峰步道結冰濕滑，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）呼籲山友務必帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，以策安全。

玉管處指出，今天凌晨玉山氣溫降至零下4至7度，其中排雲山莊氣溫最低零下4度並起霧，從北峰到排雲山莊短暫飄降冰霰夾雪花，地面覆蓋一層宛如糖霜的薄雪，樹上也出現霧淞美景。

玉管處表示，今日申請核准住宿排雲山莊有14隊32人，惟玉山主峰步道結冰濕滑，易發生危險，已提醒山友帶冰爪、冰斧、岩盔等雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，也呼籲近日攀登高山民眾，務必嚴密注意天氣狀況，必要時考慮取消行程。

玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，排雲山莊地面積了一層薄雪。（玉管處提供）

玉山8日凌晨飄降冰霰夾雪花，北峰氣象站地面積了一層薄雪。（中央氣象署提供）

玉山主峰步道結冰濕滑，玉管處呼籲山友帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山。（玉管處提供）

