    首頁 > 生活

    屏東185縣道沿山公路雙層巴士又來了！ 1/24起帶你遊秘境

    2026/01/08 13:19 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府宣布「奔FUN 185」雙層巴士本月24日開跑。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府宣布「奔FUN 185」雙層巴士本月24日開跑。（記者羅欣貞攝）

    每年深受旅客喜愛的屏東185縣道沿山公路雙層巴士觀光活動，今（2026）年1月再度登場，1月24日至3月1日於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，帶領民眾暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

    屏東縣府交通旅遊處長黃國維表示，沿山公路雙層巴士第5年推出，本次「奔FUN 185」以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北2條主題路線，均從「水門轉運站」出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

    南線行程則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

    交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運期間為2026年1月24日至3月1日（農曆除夕至初二不營運），於每週六、日（含國定假日）行駛，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享優惠價100元；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家專屬優惠及精美好禮。

    交旅處表示，民眾可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，也可撥打服務專線：08-7992776。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息可上縣府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP，來一趟185沿山公路好運旅程。

    屏縣府交旅處長黃國維表示，活動期間旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮。（記者羅欣貞攝）

    屏縣府交旅處長黃國維表示，活動期間旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮。（記者羅欣貞攝）

    2026年「奔FUN 185」雙層巴士規劃南、北兩條主題路線。（記者羅欣貞攝）

    2026年「奔FUN 185」雙層巴士規劃南、北兩條主題路線。（記者羅欣貞攝）

