盼打造多元化寵物公園 議員建議北市納入「兔子友善活動區」

目前台中市已有一座專屬於兔子的北區中正公園盟兔專區，議員詹為元建議市府跟進。（圖由台中市政府提供）

近年國人飼養寵物比例提高，關注毛小孩權益意識也提升，除了犬貓外，兔子也成為不少民眾的寶貝。北市議員詹為元指出，因應飼養兔子人數逐年提高，建議北市動保處應評估打造多元化寵物公園，並且設置兔子活動專區。動保處回應，考量兔子運動量較小，對陌生或具噪音等週遭環境較為敏感，目前暫無規劃兔子放風公園。

台北市動保處目前在北市共打造22座狗公園，內湖區將再迎來第23座的寶湖狗運動公園，預計今年4月份啟用，多數狗公園園區依大型犬與小型犬分區規畫，提供毛小孩在都市中也能自在奔跑的場域。

有鑒於近年飼養兔子的民眾比例提升，議員詹為元提出書面質詢表示，依據台灣愛兔協會在2023年度調查顯示，寵物兔飼主高度集中於都會區，其中新北市為全國最高達32％，台北市飼養率則為次高為15％。

詹為元指出，目前北市全部的寵物公園均以犬類為唯一服務對象，尚未提供非犬寵物可安全使用的公共活動空間，多數飼主普遍居住於大樓，缺乏適合作為兔子放風的戶外環境，他認為需要一個能讓兔子安全放風、避免干擾的專屬空間，動保處也須因應城市飼兔人口快速增加，補足動保政策與公共空間規劃的不足，市民需要多物種動物友善城市政策，而非僅有「狗狗活動區」的單一設計，且台中市已有1座專屬於兔子的北區中正公園盟兔專區。

詹為元建議，動保處應調整寵物公園設置方向，正式納入非犬類寵物之空間規劃，並比照台中市等縣市之先例，評估選定1處合適公園或河濱設置「兔子友善活動區」，讓飼主也能有合法專屬場地放風家中兔子。

北市動保處回應，考量兔子運動量較小，對陌生或具噪音等週遭環境較為敏感，在戶外活動時，常因行人或行經車輛頻繁，或公園綠地等公眾空間出入民眾複雜等多變環境因子，使其易受驚嚇，進而影響健康，故評估寵物兔適合於安靜穩定的室內環境空間活動，暫無規劃兔子放風公園。

動保處指出，從2016年起起持續推廣民間業者參與提供動物友善空間，目前已有50間店家可提供寵物兔進入，建議飼主如欲攜兔隻外出活動，可優先選擇相關店家提供友善服務。

兔子專區依寵物特性區分區域。（圖由台中市政府提供）

