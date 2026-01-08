為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節必買！ 150元暢遊台南4大經典古蹟＋6大景點優惠

    2026/01/08 13:09 記者洪瑞琴／台南報導
    台南古蹟漫遊券，一券在手、隨行隨逛。（圖由南市文化局提供）

    台南古蹟漫遊券，一券在手、隨行隨逛。（圖由南市文化局提供）

    春節出遊想省錢又玩得盡興？台南推出的「2026台南古蹟漫遊券」1月10日正式開賣！只要150元，就能從安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟中自由選2，悠閒漫遊府城歷史景點，而且票券使用無期限，下次來還能繼續玩。

    套票設計簡約又有質感，把古蹟輪廓巧妙融入文字與摩登風格，象徵古蹟與城市生活密不可分。漫遊券除了省去排隊買票的麻煩，還有彈性使用的好處，讓遊客隨時安排府城慢旅行。

    南市文化局表示，4大古蹟各有特色，安平古堡見證台灣大航海時代歷史起點；赤嵌樓融合荷蘭、清領及漢人信仰文化；安平樹屋展現人文與自然共生的奇景；億載金城則保存完整清代海防設施，是近代軍事智慧的見證。

    更棒的是，持漫遊券到今年8月31日前，還能在6大人氣景點享全票5到95折不等優惠，包括台南孔子廟、國立台灣歷史博物館、四草綠色隧道、安平定情碼頭德陽艦園區、安平航海城、十鼓文創園區，讓旅程更豐富多元。一次來台南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩，超級貼心！

    「2026台南古蹟漫遊券」限期販售至8月31日，只在4處古蹟售票口獨家開賣，兼具紀念與收藏價值，而且可做為發送給遠方親友的另類「邀請函」、留府城回憶的超級好選擇。手刀搶票，春節就從台南古蹟慢遊開始！

    國定古蹟赤崁樓，認識台南、認識台灣。（記者洪瑞琴攝）

    國定古蹟赤崁樓，認識台南、認識台灣。（記者洪瑞琴攝）

    遊台南必玩景點安平古堡。（記者洪瑞琴攝）

    遊台南必玩景點安平古堡。（記者洪瑞琴攝）

    「全台首學」台南孔廟，國內外旅客探索台南的路徑之一。（記者洪瑞琴攝）

    「全台首學」台南孔廟，國內外旅客探索台南的路徑之一。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播