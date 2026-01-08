為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    營養午餐16縣市免費、6縣市付費 全教總：地方首長福利軍備競賽亂象

    2026/01/08 13:58 記者林曉雲／台北報導
    台北市長蔣萬安近日宣布北市營養午餐免費，全國有16個縣市免費。全教總今發聲明質疑造成地方首長福利軍備競賽亂象。（資料照）

    台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，台中市與高雄市於今日跟進，基隆市亦隨之宣布。全國教師工會總聯合會（全教總）今（8）日發聲明表示，樂見縣市首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，質疑國民教育的福利，竟因地而異，造成不公平亂象，恐難真正提升用餐品質。

    全教總理事長侯俊良表示，在全國22縣市中，實施全面免費者已達16個（含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市），形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯國民教育福利因地而異的不公，同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

    全教總呼籲免費政策不應排擠教育本務，侯俊良表示，教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質，必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

    侯俊良表示，全教總認為比免費更重要的是「人力」與「品質」，免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理，營養午餐不應只是「自費與免費」的爭議，要求教育部及各地方政府針對結構性問題，提出更明確的具體作為。

