田中「自撞」庇護島可獲國賠？ 彰縣府回應了

圖左是民車自撞庇護島；圖右是包商優化庇護島，敲掉後縮短其長度。（照片由縣議員鄭俊雄提供）

彰化縣田中鎮1處行人庇護島10天發生4起車禍，當地掀起「庇護島之亂」！彰化縣議員鄭俊雄昨在臉書表示，相關單位討論結果，擬將突出部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠」。引發網路熱烈討論，網友普遍認為，該檢討的是「三寶切西瓜」，而不是為三寶開「後門」。

對此彰化縣政府交通處表示，本工程尚未完成驗收前，工程施工現場屬承包廠商之保管責任範圍。是否符合國賠要件，須調查相關損害係可歸責於廠商施工或管理疏失所致，始可申請理賠。而依工程契約所投保之工程保險，則須依事故原因認定結果、責任歸屬及保險契約條款，由保險公司進行專業審認後辦理。

交通處說，該工程於調整前後，皆符合「市區道路及附屬工程設計規範」相關規定。日前進行現場會勘，考量路口車流轉向特性及整體行車安全，並以目前道路條件及用路行為進行檢視與優化。經現勘討論後，決定採取縮短庇護島長度，但寬度及行車導引線維持不變的調整方案，維持行人保護功能但增加駕駛員容錯空間，以提升路口通行安全與行車順暢。

