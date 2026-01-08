為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國中教育會考明公告簡章 應屆畢業生均應參加

    2026/01/08 12:41 記者林曉雲／台北報導
    國中會考明日公告簡章，於5月16日及17日舉行考試，國中應屆畢業生均應參加。（記者林曉雲翻攝）

    國中會考明日公告簡章，於5月16日及17日舉行考試，國中應屆畢業生均應參加。（記者林曉雲翻攝）

    今（2026）年國中教育會考訂於5月16日及17日舉行，各考區簡章自明（9）日起於全國18個考區試務會及中國考場試務會網站同步公告，並於國中教育會考網站免費下載，另各考區試務會將販售紙本簡章。教育部提醒考生務必留意試務期程，以免影響應試。

    教育部表示，國中應屆畢業生除經地方政府核准外，均應參加國中教育會考，且一律免繳報名費，由就讀學校於3月5日至7日集體報名，個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、中國學歷的學生，酌收報名費500元，於3月2日9時起至3月4日17時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於3月5日至3月7日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名，寄發准考證日期為4月10日，寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期為6月5日。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查，另提醒考生熟悉試場規則與違規處理方式，尤其不可攜帶非應試用品，例如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號，宜注意相關規定，以免違規。

    會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「12年國教課綱」為命題依據，並採強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至會考網站下載，除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

    另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

