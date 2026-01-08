營養午餐免費台中+1！ 江啟臣：孩子好家長好 國家未來會更好

立法院副院長江啟臣說，過去就主張教育是最好的投資，窮不能窮教育、苦不能苦孩子。（資料照）

台中市長盧秀燕今日終於宣布，115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費；對此，立法院副院長江啟臣說，過去就主張教育是最好的投資，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，面對各縣市陸續推動學生營養免費午餐，台中在財政辛苦的情形下，也決定跟進，必須給予盧秀燕市長最大的肯定和支持。

江啟臣說，「價格免費、價值無限」，免費營養午餐實施，代表未來學生營養午餐供應將屬於公共政策的一環，政府要負責管控品質、食安、營養與健康，更要納入食農教育、在地永續觀念，「吃在地、食當令」，達到減少碳排，落實環保的目標，成為實踐健康與環保的具體行動，營養午餐0價格，創造價值無極限。

目前台中市政府每年約投入14億元補助學生營養午餐，未來免費將再增加16億元經費，針對台中市立小學、公立國中全面實施免費營養午餐，估計將有21.4萬名學生受惠。未來若財政許可，可再擴大實施，讓學生吃得更好、家長負擔更少，顧好下一代，大家一起來！

台中市大秀國小學童吃營養午餐。（記者張軒哲攝）

