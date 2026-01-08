為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非客籍學生說一口流利大埔腔 南市億載國小全國客語賽奪冠

    2026/01/08 12:48 記者蔡文居／台南報導
    南市億載國小同學陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻說一口流利客語，勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。（圖由安平區公所提供）

    南市億載國小同學陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻說一口流利客語，勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。（圖由安平區公所提供）

    「114年全國中小學客家藝文競賽總決賽」於高雄市正修科技大學盛大登場，來自全國北、中、南、東4區初賽脫穎而出的86支頂尖隊伍齊聚一堂，競逐全國榮耀。其中，億載國小6年5班陳聘淳同學和6年9班鄭詠澤同學雖非客籍，但勤於練習，在吳彩雯老師的教導下勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。

    這次榮獲全國第一名的億載國小「客語口說藝術類」高年級組，指導老師吳彩雯為全國級客語薪傳師，長年致力於大埔腔的保存與推廣，為比賽親自撰稿，設計動作表情和表演流程，不斷練習與修正，師生共同努力合作無間。

    參賽學生陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻自2年級起持續學習客語，憑藉不懈努力，以流利且道地的大埔腔及自然大方的舞台實力，完成口說藝術表演，深獲評審一致肯定。

    市長黃偉哲表示，南市長期重視本土語言與多元文化教育，透過課程融入社團學習及競賽參與，讓孩子在學習中建立文化認同感，展現深耕本土語文教育的豐碩成果。

    安平區長蕭泰華特別感謝校長鄭宇盛及吳彩雯老師的辛勤付出，讓客語教學在億載扎根，為學生們指引了前進的方向。也感謝聘淳的媽媽鄭渼蓁會長和詠澤的媽媽徐嘉玟女士2位家長的無私支持與陪伴，給予孩子無限的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播