非客籍學生說一口流利大埔腔 南市億載國小全國客語賽奪冠

南市億載國小同學陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻說一口流利客語，勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。（圖由安平區公所提供）

「114年全國中小學客家藝文競賽總決賽」於高雄市正修科技大學盛大登場，來自全國北、中、南、東4區初賽脫穎而出的86支頂尖隊伍齊聚一堂，競逐全國榮耀。其中，億載國小6年5班陳聘淳同學和6年9班鄭詠澤同學雖非客籍，但勤於練習，在吳彩雯老師的教導下勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。

這次榮獲全國第一名的億載國小「客語口說藝術類」高年級組，指導老師吳彩雯為全國級客語薪傳師，長年致力於大埔腔的保存與推廣，為比賽親自撰稿，設計動作表情和表演流程，不斷練習與修正，師生共同努力合作無間。

請繼續往下閱讀...

參賽學生陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻自2年級起持續學習客語，憑藉不懈努力，以流利且道地的大埔腔及自然大方的舞台實力，完成口說藝術表演，深獲評審一致肯定。

市長黃偉哲表示，南市長期重視本土語言與多元文化教育，透過課程融入社團學習及競賽參與，讓孩子在學習中建立文化認同感，展現深耕本土語文教育的豐碩成果。

安平區長蕭泰華特別感謝校長鄭宇盛及吳彩雯老師的辛勤付出，讓客語教學在億載扎根，為學生們指引了前進的方向。也感謝聘淳的媽媽鄭渼蓁會長和詠澤的媽媽徐嘉玟女士2位家長的無私支持與陪伴，給予孩子無限的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法