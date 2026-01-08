為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化竹塘國中青銀共學超暖心！長輩用平板玩遊戲超開心

    2026/01/08 12:37 記者顏宏駿／彰化報導
    竹塘國中學生走入社區，教長輩玩平板遊戲。（記者顏宏駿攝）

    竹塘國中學生走入社區，教長輩玩平板遊戲。（記者顏宏駿攝）

    竹塘國中利用學校的iPad，走入社區，進行「青銀共學」！20名學生今天來到社區，教長輩如何使用iPad，結果「俄羅斯方塊」竟然成為老人家最喜歡的遊戲。

    今天竹塘國中共有國二、國三共20位同學到竹塘社區為22位長者服務，藉由數位健康體驗，帶領長輩學習興趣，令人意外的是，有些長輩們對俄羅斯方塊遊戲玩得不亦樂乎。

    學生「手把手」協助長者體驗遊戲，從練習中可以看見代間共學的成效，長者們很專心學習很快就上手方塊消去遊戲，還與同學閒話家常，其中的百歲阿嬤更是開心讚賞同學們表現很棒，練習後還有5分鐘競賽，長者都順利完成任務。

    竹塘國中校長黃仲平表示，「這是很好的開始」，鄉間人口老化嚴重，藉由學校的資源，可以讓長輩不會無聊；未來他們會設計多項課程，設計遊戲，讓長輩樂於加入，比較不容易失智。

    竹塘社區詹鎮福理事長與詹宏能總幹事說，現場可以感受到社區長者的開心與感動，目前學校與社區也談妥合作事宜，竹塘國中預計在第二學期成立數位服務社定期到社區進行數位服務,促進 青銀共學、代間互動。

    竹塘國中學生走入社區，教長輩玩平板遊戲。（記者顏宏駿攝）

    竹塘國中學生走入社區，教長輩玩平板遊戲。（記者顏宏駿攝）

