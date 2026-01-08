為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗監理站苗北地區服務駐點啟用 便利民眾更省時

    2026/01/08 12:25 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗監理站苗北地區服務駐點啟用，便利民眾更省時。（記者蔡政珉攝）

    苗栗監理站苗北地區服務駐點啟用，便利民眾更省時。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苗北中港溪地區頭份、竹南雙子城人口數持續呈現正成長，加上附近鄉鎮，人口數佔苗栗縣2/5，但民眾長期反映辦理交通監理業務需大老遠跑到位於苗栗縣地理中心的苗栗市，相當不便，經過各黨派民代、苗縣府爭取、協調，新竹區監理所苗栗監理站於今日於苗栗縣政府苗北辦公室設立服務據點並舉行啟用典禮，盼能便利民眾。

    苗栗監理站表示，去年因地方長期反映於頭份市派駐服務據點，經與苗縣府協調後，決定遷移服務據點至位於竹南運動公園旁的苗栗縣政府苗北辦公室，並且延長、調整服務時間、內容。新竹區監理所所長孫榮德說，駐點服務提供高齡駕駛執照審驗及換照服務，並受理行、駕照換補發、地址變更、日文譯本申請、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定扣款與電子帳單申請等多項監理業務。

    苗縣府指出，之前頭份據點為每2週1次於週四在頭份市公所及頭份衛生所設置的監理巡迴站，僅能辦理部分簡易業務外，多數業務仍須親自前往苗栗監理站，苗北地區監理服務駐點啟用後，每週四上午9點至下午3點即能提供多項監理業務服務，方便苗北地區民眾無須再舟車勞頓可就近完成多數監理手續，大幅節省時間與交通成本。

