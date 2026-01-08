啟動專業人才甄補 大地工程技師等13類科考試日期出爐

啟動專業人才甄補，考試院院會今日通過大地工程技師等13類科考試日期。 （圖由考試院提供）

考試院院會今（8）日通過，今（2026）年專技大地工程技師分階段（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險人員考試，將於6月6日至7日舉行，將為國家社會甄補維護公共利益及人民生命、財產與安全的專技生力軍，投入各項專業行列。

考試院說明，今年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，訂於6月6日至7日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院表示，這項考試之高等考試，設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、食品技師、消防設備師等4類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科，考試類科共計有13個，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等各項民生領域。

考試院說明，該考試各類科之應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依照各該考試規則辦理，相關資訊將自2月10日起載明於應考須知及考選部全球資訊網，並預訂於2月24日起至3月5日止開放網路報名，有意報考者可把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

