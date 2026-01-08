為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    還債200億竟變「落後生」？ 彰化財力級次倒退原因曝光

    2026/01/08 12:11 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣庫近年來不斷還債，7年多來還掉近200億元債務，減債不少。（記者張聰秋攝）

    彰化縣庫近年來不斷還債，7年多來還掉近200億元債務，減債不少。（記者張聰秋攝）

    新版《財政收支劃分法》正式上路，各縣市財力級次大洗牌，彰化縣從第4級變為第5級，級數愈低代表財力愈好，日後地方自籌款要拉高。台東還錢後成了級數最低的「優等生」，相對彰化縣也已經減債近200億元，財務趨向穩健，為何級數未升還降，讓人納悶。對此，縣府表示，因為原有債務總額不多，台東縣舉債總額少，且還得多，過去彰化縣總債務很高，即便減債，債務比數字相對沒有台東那麼漂亮。

    根據縣府財政處最新統計，2018年底縣長王惠美就任前，縣庫長期債務167.8億元，短期債務96.4億元，加計擴大集支付157.4億元，合計421.6億元，截至去（2025）年11月底長期債務20億元，短期債務0元，加計擴大集支付207.9億元，合計227.9億元，7年多來縣庫共減債193.7億元。

    不少民眾好奇，台東還錢變成財政「優等生」，彰化縣也一直在還錢，為什麼還變「落後生」財力級次下滑一級變第5級？對此，財政處長劉坤松表示，台東原本的總債務比彰化低太多，7、8年來也還掉很多，儘管仍欠債但債務比低，相對，彰化縣就算跟台東縣償還債務比若一樣是50％，但是，彰化縣所欠債務規模還是大，財務缺口仍高，台東舉債規模小又還很多，財務缺口縮小就會很明顯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播