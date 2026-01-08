新北33萬學童2/23起每週兌領免費鮮奶 議員盼提升頻率、留意保鮮

自2月23日開始，新北市推動「鮮奶幸福週」，新北2至12歲學童、設籍新北幼童共約33萬人每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。（記者黃子暘攝）

自2月23日開始，新北市推動「鮮奶幸福週」，新北2至12歲學童、設籍新北幼童共約33萬人每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，8月31日起擴及新北公私立國中學生，約11萬青少年受益。市議員蔡淑君建議，許多家長反映希望可提升至一週2次，夏季的乳品保鮮也須教師多多辛苦叮囑，請低年級學童儘速飲用。市議員彭一書肯定市府並表示，這代表中央推動「班班有鮮乳」政策具前瞻性，也提醒市府留意偏鄉配送的冷鏈，確保「鮮度零時差」。

蔡淑君說，家長希望提升每週一次兌領免費鮮奶、豆漿或優酪乳至每週二次，不過新北學生多，誠如市長侯友宜所言，要經費到位方能編列預算調整，也盼市府在頻率方面多努力；夏天乳品保鮮部分，配送有賴廠商冷鏈，在校內也須仰賴教師宣導，教師可能要辛苦一些，多提醒低年級學童拿到乳品儘速飲用，避免耽擱曝曬產生鮮度問題。

另外，蔡淑君提及，在兒童福利方面，幼童可能有早期療育需求，需要去醫院檢查，新北目前僅7區有偏鄉補助，她已行文社會局爭取擴大補助，盼市府多幫助這些辛苦的親子。

彭一書指出，肯定市府從善如流，聽取市議員建議辦理免費鮮乳政策，這也表示中央推動「班班有鮮乳」的政策方向正確且深具前瞻性，證明兒童健康不分藍綠，好的政策，民進黨一定支持。

彭一書也提醒，市府投入4.29億元辦理鮮奶週的同時，應確保「數位兌換」流程能真正便利家長，避免弱勢或隔代教養家庭因數位落差而領不到美意，另外偏鄉專案配送一定要注意冷鏈問題，確保營養補給「鮮度零時差」，別讓城鄉差距導致政策落實落差，讓新北孩子平等、健康長大。

