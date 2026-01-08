為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國軍「最強招募官」每天「陸巡」 他Threads粉絲破3萬！

    2026/01/08 13:33 即時新聞／綜合報導
    國軍招募人才示意圖。（資料照）

    一名國軍招募官跳脫以往框架，靠著在Threads上熱門貼文下方以幽默內容留言順便招生，沒想到意外爆紅，目前Threads擁有3萬名粉絲，更有網友封他為「最強招募官」。

    國軍陸軍上士徐垣鈞，時常在Threads上與網友互動，並藉此招募國軍心血。一般公眾人物或特定帳號，在社群平台上主動搜尋關鍵字，並出現在素人（一般網友）的貼文下留言互動，被稱之為「海巡」；而徐垣鈞每次出現都會幽默喊：「同學您好！您被我『陸』巡到了！」融合了他陸軍招募員的身分，讓網友大讚有哏。

    徐垣鈞留言時，有時是溫馨喊話，希望將迷途浪子喚回正途；有時在留言展現幽默感逗樂網友；有時則是無厘頭發言，讓網友又好氣又好笑。他的招募文案相當多變，可說是成功掌握社群平台上吸引眼球的各種發言方式。而他的留言也不會使用固定的「模板」台詞，他會先認真看完網友的文章，從中指出對方優點，再招募對方加入國軍，也讓他的留言有趣又看得出用心。

    徐垣鈞的「陸」巡行動，近日受到網友熱烈討論，目前他在Threads上擁有超過3萬人追蹤。他日前也發文感謝網友們的支持表示，這幾天他和許多認真招募的夥伴，在Threads上把招募氣氛「拉到最高點」，謝謝大家的支持。

    他也說，這幾天他發現「軍愛民，民敬軍」這短短六個字再也不是口號，而是真真切切、一點一滴浮現的溫暖。「多元」是中華民國的底色；「自由」是中華民國的空氣，大家在不同聲音中找到共識，而守護這份平凡而珍貴的日常，就是他熱愛這座島嶼的方式，「我們各軍種招募團隊會持續努力的招募新血並且不遺餘力」。

    在 Threads 查看

