為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學法修正往前一步 教育部：支持學生有獨立提案權

    2026/01/08 11:59 記者林曉雲／台北報導
    立委范雲與師生團體共同提出完整的大學法修法草案，以完善治理與監督機制等。（記者林曉雲攝）

    立委范雲與師生團體共同提出完整的大學法修法草案，以完善治理與監督機制等。（記者林曉雲攝）

    大學法修正往前更進一步，立法院教育委員會今（8）日進行大學法修正詢答，教育部次長朱俊彰表示，教育部支持治理透明化，支持學生有更充分的空間參與，但所有的大學不宜穿同一套衣服，比例與制度設計仍須保留彈性，現行校務會議規定學生代表比例10分之1，學生希望提高至4分之1或5分之1，大學擔憂不確定性而希望8分之1，教育部認為宜漸進推動，但支持學生有獨立提案權。

    大學法自1994年制定，2005年全面修正後，在學生團體和教師團體推動下，朝野立委提案修法，係20年來首度針對學生及教師參與學校治理進行修正，被視為在高教民主治理層面，具有指標性意義，各版本關注提高校務會議學生代表比例、提高未兼行政主管教師代表比例、高教民主化等。

    對於校長遴選制度，朱俊彰表示，目前45所公立大學已有27校納入學生代表，私立大學比較保留，教育部擬透過私校補助或公共性指標，引導更多學校擴大學生參與，而所有相關修法議題，教育部將在1月22日及23日全國大學校長會議中深入討論，預計下會期提出教育部修法共識版。

    綠委范雲表示，歷經2屆國會，實質討論高教治理改革的機會有限，在於教育部遲未提出完整修法版本，導致議題長期停滯，因此決定自行提出完整修法草案，歷經1年半密集諮詢，涵蓋教師、校長、副校長、行政人員、學生團體、教育智庫及前教育部長意見，並多次召開座談與公聽會，現行校務會議學生代表10分之1成天花板，難以形成有效監督，校園民主機制形同虛設，學生與教師實質參與不足，修法主軸包括提高學生參與比例、強化校長選任與續任監督機制、引入更具公正性的第三方監督角色，以回應校園治理失靈與少子化、AI浪潮下的大學轉型需求。

    綠委郭昱晴表示，學生對校園民主與治理改革充滿期待，但如只以比例或單一治理機制回應，恐讓制度更僵化。

    藍委林沛祥則表示，支持高教改革，但反對以一體適用方式修法，如以同一套法律架構規範所有大學，恐產生制度不公與治理風險；藍委柯志恩表示，公私立大學都領教育部補助，所有大學都變成教育部大學，校方與學生對自治的理解本就不同，教育部卻未提出院版大學法修正草案。

    教育部次長朱俊彰表示，教育部支持治理透明化，支持學生有更充分的空間參與，並支持學生有獨立提案權。（記者林曉雲攝）

    教育部次長朱俊彰表示，教育部支持治理透明化，支持學生有更充分的空間參與，並支持學生有獨立提案權。（記者林曉雲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播