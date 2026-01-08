為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化地方消防組織韌性 考試院通過增置災防員職稱及副分隊長職務

    2026/01/08 12:02 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，增置災防員職稱及副分隊長職務。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，增置災防員職稱及副分隊長職務。（圖由考試院提供）

    考試院院會今（8）日通過地方消防機關修編規劃案，增置災防員職稱及副分隊長職務，以強化地方消防組織韌性。

    考試院說明，院會今日審議通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，於地方消防機關增置「災防員」職稱，並得兼任「副分隊長」職務；後續將配合修正地方消防機關所適用的警察官職務等階表，以健全消防人力制度。

    考試院表示，為應地方消防機關災害防救實務需求，這次同意增置以警察官單軌進用的「災防員」職稱，將以外勤性質災害防救業務為核心，執行第一線救災救護工作，並擔任在地災防業務溝通協調角色；另為強化內外勤職務歷練，災防員等階訂列為警佐一階至警正三階，與內勤性質的科員職稱相當，以利人才培育與調配。

    考試院指出，為完善地方消防機關人力結構，亦同意增置「副分隊長」職務，並由警正災防員兼任，期透過實務歷練與培訓逐步銜接分隊長，有助於建構更完整的第一線消防外勤體系，進而強化地方消防組織整體韌性，並協助地方消防機關留才。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播