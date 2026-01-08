為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高鐵北高夜車2/2起多一班 李昆澤：讓高雄鄉親提早回家

    2026/01/08 11:41 記者王榮祥／高雄報導
    李昆澤指出，高鐵北高夜間班次2月2日起將多一班，可讓鄉親更早回到家。（記者王榮祥翻攝）

    立委李昆澤今指出，高鐵公司自今年2月2日起，每週一至週五將加開一班南港到左營更快捷班次，晚上10點南港出發、11點45分可到左營，讓鄉親提早回家。

    李昆澤說明，他向高鐵公司多次反映，現在夜間北高末班是晚上10點05分南港出發，到高雄已是11點59分，行車時間114分鐘，除了到高雄已經深夜，行車時間也久，希望高鐵公司協助提供更便捷的班次。

    他進一步提到，這次2月2日起的加班車，是每週一至週五，晚上10點南港出發，中間停靠台北、板橋、台南，到高雄左營是晚上11點45分，南港到高雄行車時間為105分鐘 （台北-高雄約94分鐘），比10點05分的末班車快一些。

    李昆澤感謝高鐵這次增加班次，除了讓高雄鄉親晚上從北部回高雄的選擇增加，也讓高雄鄉親可以提早到家；他也提到未來高鐵新車到台灣，預計明年可上路，也希望高鐵能提供更快速、便捷的北高車次，因應旅客多元需求。

    李昆澤爭取高鐵北高夜車多開一班，左為專心聆聽問題的高鐵董事長史哲。（記者王榮祥翻攝）

    熱門推播