從課堂到校園 台南博愛國小「教孩子節能」打造低碳校園

南市博愛國小高年級生生不息課程，進行食用廢油與生質柴油實驗。（圖由南市教育局提供）

配合國家能源轉型政策，南市東區博愛國小多年來將節能減碳融入課程、校園設備與生活習慣，成功打造低碳永續示範校園，榮獲經濟部「114年度國民中小學推動能源教育標竿學校」優選。

校長曾千純表示，能源教育不是單次活動，而是融入孩子日常生活。學校從課程設計、硬體改善到生活習慣養成，循序引導學生了解能源來源、節能重要性與自身行動力。主任李鎮宇指出，學校自109學年度起將能源議題納入各年級課程，低年級認識能源形式與太陽能，中年級探討生活用電與能量轉換，高年級則深入理解電力來源與永續家園概念，透過實作與討論，落實「做中學」。

6年級林同學分享，第1次理解電力從哪來，也學會節能方法，最喜歡參加「地球守衛隊」課程，和同學一起找出校園省電方法。家長會長許智傑表示，孩子回家後會提醒家人隨手關燈、節水，甚至解釋太陽能板運作，正向影響已延伸到家庭。

除了課程深耕，學校也持續改善硬體，包括太陽能光電系統、智慧插座、冷氣管理系統、太陽能照明與能源管理系統（EMS），讓師生即時掌握用電數據；同時結合資源回收室、水撲滿與廚房再生水系統，展現資源循環成果。博愛國小已取得「節能校園標章」、「節水校園標章」與「低碳校園」等肯定。

教育局長鄭新輝表示，南市長期以「低碳校園」為核心策略，透過認證與輔導機制，扶植特色校園，博愛國小能脫穎而出，展現永續教育成果。未來將持續推動能源教育，讓學生在環境友善的校園中成長，成為具國際視野的永續公民。

親子教育活動設計太陽能車組裝體驗。（圖由南市教育局提供）

校園課堂跨領域融入能源課程。（圖由南市教育局提供）

