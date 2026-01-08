為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民眾黨中市黨部肯定營養午餐免費 盼私校也能納入

    2026/01/08 11:15 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部發言人吳皇昇肯定中市府公立國中小營養午餐免費，希望納入私校。（民眾黨提供）

    針對台中市長盧秀燕宣布將實施全市「公立」國中小營養午餐全面免費，台灣民眾黨台中市黨部今表達高度肯定與感謝。市府團隊在財政許可下，願意回應廣大家長期待，減輕育兒負擔，這份魄力值得掌聲。同時也提出溫馨提醒，期盼市府能針對「私立學校」部分進行可行性再評估，讓這份照顧下一代的美意能雨露均霑，落實真正的教育平權。

    黨部發言人吳皇昇表示，感謝市府從善如流，公立家長先受惠，看見市府採納各界建議，優先照顧公立學校學童的用餐需求，這是台中教育福利的重大里程碑。我們相信，這項政策將大幅減輕年輕家庭的經濟壓力，讓孩子在校吃得安心、家長放心。

    吳皇昇認為，教育平權不分公私，每一位都是台中的孩子。在肯定之餘，民眾黨也接到許多家長反映，雖然孩子就讀私校，但家長同樣是台中市的納稅義務人，同樣深愛這座城市。

    中市黨部誠懇呼籲市府團隊，在政策上路前或下一階段的預算編列時，能將私校學生納入「再評估」的範圍。無論是比照公立標準補助，或是採定額津貼方式，都是可行方向，期待盧市長能展現「媽媽市長」細膩的關懷，讓這項備受讚譽的德政更加圓滿，讓公私立學校的家長都能齊聲按讚，共同為台中的教育環境感到驕傲。

