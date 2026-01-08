台灣好行獅山線套票 包辦北埔老街美食文化體驗

有網友在社群平台Threads分享北埔老街多張美食照片，引發熱烈討論，不少人更直言「北埔老街是目前逛過最好吃的老街」。（記者廖雪茹攝）

有網友在社群平台Threads分享北埔老街多張美食照片，從手工麻糬、菜包、客家擂茶到各式小吃，引發熱烈討論，不少人更直言「北埔老街是目前逛過最好吃的老街」。新竹縣政府表示，近期推出台灣好行「獅山線」主題套票，整合大眾運輸與旅遊體驗，讓民眾輕鬆暢遊最夯的北埔老街等客庄景點。

縣長楊文科表示，北埔老街不僅匯聚豐富的客家飲食文化，周邊更保有珍貴的歷史街區與人文景觀，近期有多家客家美食入選必比登推介與米其林推薦名單，包括春嬌粄條、鄒記菜包，還有老頭擺客家菜、客家本色、泥磚屋等，提供粄條、菜包、客家菜等在地特色美食，顯示北埔深厚的客家飲食底蘊。旅客走訪老街之餘，還能順道參觀金廣福公館、姜阿新洋樓等歷史古蹟與建築，讓行程兼具美食與文化體驗。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，台灣好行「獅山線」串聯竹北、竹東、北埔、峨眉等重點旅遊節點，透過套票方式整合交通與旅遊體驗，讓旅客「一票在手，就能完成吃、玩、行、購」的旅程。目前於ibon系統推出4款主題套票，依不同旅遊需求規劃美食、手作、伴手禮與體驗型行程。

分別有99元人氣美食套票，可兌換內灣彭老師野薑花粽2顆，或哈客愛養生擂茶飲品1杯；299元手作體驗套票，提供絹印DIY或客家擂茶DIY，適合親子家庭與文化體驗型旅客；389元伴手禮套票包含擂茶隨身包16入或隆源餅行客家餅禮盒，讓旅客將客庄好味道帶回家；599元遊玩體驗套票則可前往尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬行程，感受自然與休閒結合的特色旅遊。

另外，台灣好行獅山線主題套票皆包含獅山線1日搭乘券，可輕鬆往返北埔老街、綠世界生態農場等熱門景點，打造兼具便利性與深度的旅遊模式。

傳播行銷處提醒，套票於ibon限量販售，使用期限至今年5月31日，建議規劃前往新竹縣旅遊的民眾提早購買，以最優惠價格體驗台灣好行結合美食與交通的完整旅程。活動資訊可至新竹縣旅遊網、「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁及ibon網頁查詢。

北埔老街不僅匯聚豐富的客家飲食文化，周邊更保有珍貴的歷史街區與人文景觀。（記者廖雪茹攝）

