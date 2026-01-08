為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    培育國際專業高階人才 教育部公布公費留學考試日程

    2026/01/08 10:55 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日公告今年公費留考重要日程表。（記者林曉雲翻攝）

    教育部今日公告今年公費留考重要日程表。（記者林曉雲翻攝）

    教育部今（8）日公布今（2026）年公費留學考試重要事項日程表，公費留學考試訂於10月3日舉行筆試測驗，12月5日及6日舉行面試，以配合國家發展需求，培育兼具專業知能及國際視野的高階人才，有意報考者可及早準備。

    去（2025）年總錄取153人，合格報名383人，包括一般公費留學、勵學優秀公費留學、身心障礙公費留學、原住民公費留學、赴新南向國家公費留學，而為配合國家「5大信賴產業」政策，去年在電資及工程學群（如人工智慧、新興半導體、資通訊安全等）增加錄取名額，共有15位考生錄取相關學門。

    教育部國際及兩岸教育司科長林曉瑩說明，今年公費留學考試預定於3月底前公告一般公費留學及赴新南向國家公費留學學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預定錄取名額表，簡章將於6月底至7月中旬間公告，並自7月15日起至7月31日止開放網路報名，相關訊息可上網查詢，教育部國際與兩岸教育司首頁查詢（點選路徑：國際與兩岸教育司―業務專區―海外留學―公費留學與各項獎學金專區―公費留學考試資訊―最新訊息），另可參考利用歷年考古題。

