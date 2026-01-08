為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北市春節收運垃圾時間調整 除夕中午晚間加班收運

    2026/01/08 10:46 記者蔡愷恆／台北報導
    春節連假收運垃圾情形調整情況如下，大年初一（2月17日）至初三（2月19日）、初六（2月22日、星期日）共4天停收，2月15日小年夜正常收運，2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將播放音樂通知市民，2月20日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物。（台北市環保局提供）

    馬年即將到來，民眾也將開始年終大掃除。台北市環保局今（8）日呼籲市民提早整理居家與戶外周邊環境，汰換的舊家具大型廢棄物2月13日前預約清潔隊清運。此外，春節連假也會調整收運垃圾時間。

    台北市環保局表示，2月15日小年夜家戶垃圾正常收運，2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將播放音樂通知市民，大年初一（2月17日）至初三（2月19日）、初六（2月22日、星期日）這4天停收，2月20日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物。

    環保局表示，過年前一個月裡，請家家戶戶一起動員提前掃除，清理室內與戶外周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。

    環保局也補充，為加強服務民眾，環保局於各行政區共設有30處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合環保局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊詳見表格

    環保局同時呼籲，市民歡度農曆春節假期時，節水節電、惜食愛物，落實綠能生活，共同營造樂活家園。

