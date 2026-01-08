為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一年一度「木星衝」1/10登場 台北天文館大型望遠鏡開放觀測

    2026/01/08 10:33 記者甘孟霖／台北報導
    一年一度的「木星衝」將於1月10日登場。（台北天文館提供）

    一年一度的「木星衝」將於1月10日登場。（台北天文館提供）

    一年一度的「木星衝」將於1月10日登場，是地球與木星一年中距離較近的時候，因此木星看起來大又亮，是一年中最佳觀賞時機。台北天文館將於當天晚上7點時至9點特別開放45公分口徑大型望遠鏡，邀請民眾一同觀賞太陽系的行星之王木星。

    天文館表示，近日天黑後在東方天空可見一顆明亮醒目的白黃色行星，這正是木星，在中國古代被稱為「歲星」，西方則以羅馬神話中的眾神之王Jupiter來命名。

    天文館指出，木星是太陽系中體積與質量最大的行星，因此被稱為「行星之王」，也是夜空中僅次於月亮與金星的第三亮天體，即使在都市光害環境下也十分容易辨認，是近期夜空中最閃耀的存在。木星衝當晚，木星位於雙子座方向，距離地球約6億3477 萬公里，亮度可達負2.7等，視直徑約 44.6 角秒，觀測條件相當理想。

    天文館說，使用雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡，即可看見四顆明亮的伽利略衛星環繞木星運行，隨時間變化呈現如微型太陽系般的景象；若使用較大口徑的天文望遠鏡，則有機會進一步觀察到木星表面的雲帶結構，以及位於南半球、已存在數百年的巨大紅斑。在木星衝前後約一個月內，皆為適合觀測木星的時段。

    天文館補充，木星幾乎每年都會達到一次「衝」的位置，但由於木星本身也繞著太陽公轉，公轉週期約為11.9年，使得地球每年必須在軌道上多前進一段距離，才能再次追上木星。因此，木星衝實際上約每400天發生一次，發生時間會比前一年晚約一個月。古人正是透過觀察這種在天空中隨歲時逐年推移的運行節奏，將木星視為用來標記歲時的行星，並稱之為「歲星」。

