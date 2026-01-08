南橫嘉明湖也下雪了！ 山屋降雪半小時成銀白大地

嘉明湖山屋一帶今清晨下了今年第一場雪。（熊出沒企業社提供）

台東今年第一場雪出現了，受強烈大陸冷氣團與明顯輻射冷卻效應雙重影響影響全台急凍，台灣近日多地氣溫驟降，部分地區低溫跌破10度，南部及花東清晨約13至15度，但除台灣北部、東北部多數都偏乾冷，少見的是，今清晨4時，南橫山上的嘉明湖山屋突然因水氣飽合下起了陣雪，雖只降了半小時，但瞬間大地全成銀白。

氣象署今天清晨4時46分發布低溫特報稱，其中今天高雄市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷），而位在其交界處、海拔超過3千公尺的嘉明湖山屋氣溫更低，只是多日來都是乾冷，唯今清晨因水氣充足下了起雪，雖然只有半小時，但也是今年台東的第一場雪。

當地著名登山協作「熊出沒企業社」表示，地面所積雪花不過1公分，由於下得快、去得也快，山屋內的山友們都還沒反應過來、錄影紀念就停止，但留下一地銀白世界也煞是好看，而積雪也未嚴重影響山路攀登，只是仍要提醒山友，山上天氣多變化，一定要做足功課、備妥裝備再上山。#

