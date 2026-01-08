為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    弟轉職成功哥也跟進！ 中彰投分署彰化開辦22門職訓課、440個名額

    2026/01/08 10:14 記者張聰秋／彰化報導
    勞動力發展署中彰投分署鼓勵還在摸索人生，不知道找什麼工作才好，甚至沒有技能而一再碰壁的人，不要再猶豫了，趕快報名上課就對了。（圖由中彰投分署提供）

    勞動力發展署中彰投分署鼓勵還在摸索人生，不知道找什麼工作才好，甚至沒有技能而一再碰壁的人，不要再猶豫了，趕快報名上課就對了。（圖由中彰投分署提供）

    還在為找不到理想工作、缺乏專業技能而煩惱嗎？勞動力發展署中彰投分署宣布，今（2026）年在彰化地區開辦22門多元職訓課程，總計提供約440個名額。去年已有不少失業青年透過課程成功讓人生開機，甚至出現「弟帶哥」一起轉職的佳話，鼓勵待業民眾把握報名機會。

    中彰投分署指出，去年已有許多學員透過勞動學苑職訓課程順利就業，其中，有1名大學主修傳播，畢業後做過採購等多種工作，看到弟弟結訓後投入製造業，工作穩定、薪資成長，哥哥看在眼裡，也跟著報名受訓，成功轉職助理工程師，兄弟倆用行動證明學一技之長，真的找得到工作。

    中彰投分署勞動學苑表示，今年課程緊扣彰化產業需求，職前訓練包含AI影像網頁設計、3D列印、智慧電商及堆高機操作等10個班別；在職訓練則有影像編修、品質管理及機械製圖等12個班別。無論是想從零開始培養即戰力，或是想利用假日進修的上班族，都能找到合適課程。

    勞動學苑強調，彰化製造業與物流業對機械製圖、倉儲人才需求穩定。今年度課程已陸續開放報名，詳情可上「台灣就業通」網站查詢，或撥打（04）7771678洽詢，別讓猶豫成為就業的絆腳石！

