養殖取代採捕！澎湖限定美食馬糞海膽 全年都能「合法」品嚐

馬糞海膽合法養殖，可1年4季上市供應。（記者劉禹慶攝）

澎湖突破馬糞海膽人工養殖技術後，經農漁局大力推動養殖產業發展及餌料馴化等過程，現已能穩定產量輸出，希以「養殖取代採捕」，減少野外海膽滅絕壓力，同時1年4季都能品嘗美食，但前提是必須提出合格養殖證明，才能上市販售，確保馬糞海膽來源合法。

馬糞海膽正式名稱為白棘三列海膽，其生殖腺鮮味十足、甘甜度高，俗稱雲丹，備受饕客喜愛。白棘三列海膽食性為雜食偏草食，於自然環境中啃食礁石上的藻膜、碎屑、海草及大型藻，進食速度快且食量大。白棘三列海膽也會食用下雜魚及陸上種植的菜葉果皮，且投餵的食物對其生殖腺的成色及人們食用的口感會有所影響。

請繼續往下閱讀...

由於馬糞海膽在珊瑚礁區是除藻高手，能抑制珊瑚礁區大型藻過度生長，是生態系中重要的物種。當大型藻繁衍速度超過珊瑚的生長速度時，珊瑚的生存空間會被大型藻覆蓋，導致珊瑚體內共生藻無法行光合作用，造成珊瑚白化死亡，導致珊瑚礁生態系的劣化，造成海洋棲地的流失，所以白棘三列海膽的族群密度會直接影響珊瑚礁生態系的健康。

由於馬糞海膽面臨被過度捕捉的命運，所以澎湖縣政府自2007年起開始管制澎湖海域馬糞海膽的採捕，完全養殖突破後，希望以「養殖取代採捕」，烏崁海域燒烤業者利用海邊養殖場，已成功繁養馬糞海膽，並取得合法養殖證照，1年4季都能上市供應。

養殖海膽必須提出證照，才能合法供應上市。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法