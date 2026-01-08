為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大溪月眉濕地落雨松轉紅 例假日交管至春節連假

    2026/01/08 09:58 記者謝武雄／桃園報導
    大溪落羽松開始變紅，吸引遊客湧至。（水務局提供）

    大溪落羽松開始變紅，吸引遊客湧至。（水務局提供）

    一波波寒流來襲，也讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，宛若童話世界，也吸引大批遊客前往打卡拍照，尤其是假日湧現大量車潮、人潮，為此警方將於本週六起至2月22日（大年初六）期間假日及例假日，每日上午8點至下午6點，實施交通疏導措施，由於期間涵蓋整個農曆春節，警方也呼籲民眾遵循警方與工作人員指揮。

    管制路段包含，大溪區台3線武嶺橋、康莊路、信義路、月湖路、月眉路、月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷及246巷等路段；並視狀況作必要之彈性管制。

    另單向管制路段如下，月眉路及月湖路（車輛一律由月眉山觀音寺前路口進入）；月眉路246巷口及信義路525巷（禁止由信義路進入）；車輛自月眉山觀音寺前路口進入，由月眉路246巷及信義路525巷離開，園區車位停滿即管制車輛進入，管制範圍及時間得視現場狀況機動調整。

    警方也建議，假日或過年期間前往大溪月眉人工濕地，若停車場車位已滿，可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往展區，享受漫遊樂趣，也建議搭乘大眾運輸工具前往，以避免塞車影響出遊興致。

    水務局表示，大溪月眉人工濕地周邊種植370棵落羽松，每年1月落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身童話世界，每年吸引大批民眾前來打卡取景，由於正值落羽松最佳的賞景時段，因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，將配合警方假日實施交管。

    大溪月眉濕地落雨松宛若童話世界也吸引大量人潮，警方即日起實施例假日交管至春節連假結束。（警方提供）

    大溪月眉濕地落雨松宛若童話世界也吸引大量人潮，警方即日起實施例假日交管至春節連假結束。（警方提供）

    大溪落羽松由黃變紅。（警方提供）

    大溪落羽松由黃變紅。（警方提供）

    熱門推播