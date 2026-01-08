週末大陸冷氣團來襲！ 氣象粉專：下週有熱帶擾動發展

天氣風險指出，週末又有大陸冷氣團來襲，各地天氣大致穩定；下週後半逐漸有熱帶擾動發展，是否影響台灣仍待觀察。（資料照）

中央氣象署預報，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末又有大陸冷氣團來襲，但各地天氣大致穩定；下週後半在菲律賓東南方海域逐漸有熱帶擾動發展，是否間接影響台灣天氣仍待觀察。

天氣風險分析師吳聖宇今天在臉書貼文中表示，今天白天台灣還是位在晴朗乾區的邊緣，北部、東半部雲量仍較多且較厚，大致為多雲到陰，部分地區、尤其是山區有飄雨的機會，中南部陽光應該會逐漸露臉。各地溫度仍然較偏涼、偏冷，尤其北部、東北部不見陽光，白天高溫預估只有14至16度，中部及花東高溫預期有18至21度，南部高溫則有機會來到21至23度左右。

今晚到明天（9日）清晨要持續注意低溫，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區仍只有7至9度低溫，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有機會降到10度上下。吳聖宇提醒，輻射冷卻仍是低溫發生的關鍵，如果看到天空雲少、無風的情況，隔天清晨就要特別注意低溫可能出現。

吳聖宇說，明天白天整體仍是屬於偏乾的冷空氣影響，西半部大致為多雲到晴天氣。冷空氣強度稍減，各地白天高溫預報普遍會比今天略上升，北部、東北部白天高溫可來到16至18度，中部及花東高溫19至22度，南部有機會到22至24度左右。

明天夜晚到週六（10日）清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區可能有7至9度低溫，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有機會降到10度上下。

吳聖宇稱，週六白天仍是在冷空氣強度稍弱的空檔，晚間則有另一波冷空氣再度遞補下來，氣象署已將下波冷空氣提升至大陸冷氣團強度，預期會影響週日（11日）整天，並持續到下週一（12日）清晨，直到下週一白天冷空氣強度才會減弱。

預報來看週末天氣大致還算穩定，但是迎風面地區天氣可能稍有變化，降雨略增但增幅有限，中南部地區雲量也可能增加，是否再度影響白天高溫情況值得注意。

吳聖宇指出，週六白天北部、東北部白天高溫17至19度，中部及花東高溫20至23度，南部高溫23至25度，夜晚到週日清晨要注意低溫，中北部、東北部都市地區低溫維持在10至13度，空曠地區有7至9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13至16度，空曠地區低溫有可能降到10度上下。

週日白天北部、東北部高溫降到15至17度，中部及花東地區19至22度，南部22至24度，夜晚到下週一清晨低溫情況大致不變，中北部、東北部都市地區低溫維持在10至13度，空曠地區有7至9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13至16度。

吳聖宇分析，目前來看，下週冷空氣南下的幅度會減小許多，不過夜晚清晨還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然明顯。再有較強冷空氣南下，可能要等到下週日（18日）左右，多呈現低溫時間較短、溫度起伏變化較劇烈的型態。

吳聖宇補充，陸續有預報模式反應下週後半到週末在菲律賓東南方海域逐漸有熱帶擾動發展的情況，當然這個季節即使有熱帶擾動發展對台灣也沒有影響，除非是進入南海，並且帶來中高層雲系北飄才有可能間接影響台灣天氣，目前來看機會不高，後續可以再觀察。

