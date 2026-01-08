為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    17縣市低溫特報！最冷時間點還沒到 賈新興揭2時段：低溫下探6度

    2026/01/08 11:36 即時新聞／綜合報導
    氣象局持續針對17縣市發布低溫特報，氣象專家賈新興提醒，今晚明晨將是這波冷空氣最低溫時間點之一。（資料照）

    強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率，氣象局持續針對17縣市發布低溫特報，氣象專家賈新興提醒，今晚明晨（8～9日）將是這波冷空氣最低溫時間點之一。

    中央氣象署今上午持續發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，本波最低溫預估出現於今深夜至明清晨，以及明深夜至週六清晨，預估台北氣象站低溫可達9.8至10.5度，西半部空曠區域預估低溫下探6至8度左右。

    賈新興提醒，預估今中午前宜蘭太平山一帶有降雪或霧淞的機率，低溫狀況將持續到下週二（13日）。

