連江地檢署攜手台電 保障綠能合法發展

連江地檢署檢察長林彥良（右一）昨天與台電馬祖營業處處長詹漢魁（右二）座談。（圖為連江地檢署提供）

連江地檢署為強化綠能多元合法發展，昨天（7日）邀請台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁、業務經理及政風專員，與連江地檢署檢察長林彥良、主任檢察官楊翊妘及書記官長共商擴展再生能源發展、廉政治理及打擊妨害綠能產業機制。

會中由詹漢魁分享連江縣屋頂型太陽能裝置設置現況，以及綠能發展的未來展望，屋頂型太陽能指在建築物屋頂上安裝太陽能板發電系統，除能提供建築物自用節電，亦能將多餘電力出售獲取收益，並可活化閒置屋頂空間，兼顧防水、防曬功能，同時減少碳排放，落實環保效益，較適合連江地區的地形及社區聚落型態。為擴展綠能多元性，並打擊不法妨害綠能發展犯罪，以及加強廉政治理機制，於本次晤談過程中，雙向充分交流意見，本署亦與台電公司研商促進方案。

林彥良表示，本署將持續與台電公司通力合作，支持政府強化再生能源及保護合法廠商決心，期於台電公司領銜進行綠電設置引導下，促成綠能設置擴大運用，若台電或廠商發現有妨害綠能發展不法情事，本署亦將立即查緝偵辦，達成促進綠能產業發展目標。

