為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連江地檢署攜手台電 保障綠能合法發展

    2026/01/08 09:37 記者俞肇福／綜合報導
    連江地檢署檢察長林彥良（右一）昨天與台電馬祖營業處處長詹漢魁（右二）座談。（圖為連江地檢署提供）

    連江地檢署檢察長林彥良（右一）昨天與台電馬祖營業處處長詹漢魁（右二）座談。（圖為連江地檢署提供）

    連江地檢署為強化綠能多元合法發展，昨天（7日）邀請台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁、業務經理及政風專員，與連江地檢署檢察長林彥良、主任檢察官楊翊妘及書記官長共商擴展再生能源發展、廉政治理及打擊妨害綠能產業機制。

    會中由詹漢魁分享連江縣屋頂型太陽能裝置設置現況，以及綠能發展的未來展望，屋頂型太陽能指在建築物屋頂上安裝太陽能板發電系統，除能提供建築物自用節電，亦能將多餘電力出售獲取收益，並可活化閒置屋頂空間，兼顧防水、防曬功能，同時減少碳排放，落實環保效益，較適合連江地區的地形及社區聚落型態。為擴展綠能多元性，並打擊不法妨害綠能發展犯罪，以及加強廉政治理機制，於本次晤談過程中，雙向充分交流意見，本署亦與台電公司研商促進方案。

    林彥良表示，本署將持續與台電公司通力合作，支持政府強化再生能源及保護合法廠商決心，期於台電公司領銜進行綠電設置引導下，促成綠能設置擴大運用，若台電或廠商發現有妨害綠能發展不法情事，本署亦將立即查緝偵辦，達成促進綠能產業發展目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播