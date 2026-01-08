改質瀝青搭配轉爐石 高雄中山路「這一段」強化後很有感

高雄中山路翻新工程讓用路人很有感。（工務局提供）

高雄市中山路被視為南高雄路網主動脈。高市工務局針對中山一、二路，以改質瀝青搭配轉爐石翻新近6萬平方公尺路面，無論車輛、行人在路上都很有感。

工務局長楊欽富今指出，中山路貫穿南高雄多個商圈、直達機場，肩負工商、觀光、民生等多元運輸機能，長期車流量相當龐大，路面已產生龜裂老化情形。

工務局以分期分階段方式改善，並獲內政部國土管理署經費補助，改善總經費約3200萬元，近期已先針對新興、苓雅區中山一、二路（三多三路至中正三路），以改質瀝青搭配轉爐石翻新完成近6萬平方公尺路面，強化道路耐久性與用路安全。

道工處說明，本次改善工程將行經三多商圈、中央公園新崛江商圈、美麗島商圈的中山路段，以夜間分段施工方式逐步刨鋪翻新，大幅降低施工對民眾造成的不便，並配合交通局規劃調整標線設計，增設醒目的中央槽化分向線分隔車流，並設置左轉附加車道，行車更舒暢安心。

騎車經過中山路的王小姐表示，不是很清楚道路改善方式，但重新刨鋪後的道路，真的也比以前好騎很多。

道工處補充，為進一步營造優質通行環境，已爭取國土署補助總改善經費約2.4億元，著手辦理中山一路（民生路至建國路）人行環境改造工程，預計換新人行道鋪面、改善無障礙系統、路口行人安全及植栽照明景觀系統，也為新高雄車站打造步行轉乘更加便利的環境。

高雄中山一、二路完成翻新，行車步行都更順暢。（工務局提供）

高市工務局利用夜間人車較少時段，完成中山路更新工程。（工務局提供）

