提前改道！1/11渣打台北馬拉松 賽道交管路線、時間搶先看

交管線圖。（圖由交大提供）

渣打台北公益馬拉松週日（11日）登場，公共運輸處表示，週六（10日）晚間11點起至隔天中午12點，凱達格蘭大道等道路管制，預計影響121條市區公車和16條國道客運路線，取消停靠151個站位。市警局交通警察大隊今發布賽道管制細節，包含凱達格蘭大道、愛國東路等，預估集結2萬6000人，提醒用路人提前改道。

交大表示，賽事清晨5點半起跑，沿線行經凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，以及百齡橋至南湖大橋的基隆河左、右岸河濱公園自行車道，實施交通管制，禁止人、含自行車在內的車輛通行或穿越路口，指涉範圍（詳見交管圖）內公車候車亭暫停服務。

公運處指出，受影響公車路線如往返東園及麥帥新城的「204」、內湖及台北車站的「0東」、蘆洲及捷運善導寺站的「232」等，計有121條市區公車和16條國道客運路線，取消停靠一女中（公園）、市立大學附小、台北車站（忠孝）、捷運台大醫院站及成功中學（林森）等站點，需視現場狀況提前或或延後、擴大或縮小管制，詳細資訊可至官網查詢「公車改道表」。

●愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。

●欲穿越中山南（北）路往東：

汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

欲穿越中山南（北）路往西：

汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。

機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

●堤頂大道往南：改道舊宗路往南續行。

●麥帥二橋往市區：改道麥帥一橋。

●塔悠路往北：改道南京東路接三民路往北續行。

●環東大道東往西：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

●中山橋往北車流

中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。

民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。

交管時間圖。（圖由交大提供）

