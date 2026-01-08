台中五甲漁村公墓「變身」 闢建綠地及遊憩設施

大安區五甲漁港新增遊憩及體健設施，居民踴躍使用。（記者張軒哲攝）

大安區永安里五甲漁港公墓遷葬後，空地閒置多年，缺乏任何遊憩及體健設施，台中市府在公園綠地上建置一座現代化多功能雙人溜滑梯遊憩設備及成人各項體健設施，於去年底完工，為了讓附近居民了解各項設施正確使用方法，甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源，邀請市府舉行說明會，居民踴躍使用，感謝市府能重視偏鄉休閒發展。

永安里鄰長卓美華去年向吳中源反映設區缺乏體健設施，吳中源表示，原本這片綠地在去年建置好之後，純粹只是一片草地，經居民向他反映，地方需要有一些大人及小孩使用的運動及遊憩設施，邀集相關單位會勘，並積極向市府爭取259萬元來設置兒童雙人溜滑梯、搖搖馬與成人使用的3人轉腰器、3人上肢牽引器與雙人使用漫步機和洗手台，去年10月動工，12月底完工，可同時提供大人及小孩多人使用。

卓美華說，一年前這邊都還是公墓，大人與孩子都沒有地方活動。後來更改成一片綠地，因此，向吳中源建議，幫忙爭取小孩及大人體健設施，住大甲區孟春里的里長參選人鄭正坤，也跟小朋友一起體驗這些設施，他呼籲大家多帶小孩到公園運動，不要讓小孩一直待在家裡滑手機看電視。

市政顧問吳敏濟表示，大安地處偏鄉，近年人口不斷外移，只剩1萬7千多人，五甲是個小漁村，許多年輕人都到外地工作，居民多數是年長者及小孩，政府應當更重視偏鄉的建設，多在社區做一些兒童及成人體健設備給民眾使用。

