    迎新年不用貴鬆鬆！台南佛系理髮100元 隱藏版小確幸

    2026/01/08 08:33 記者洪瑞琴／台南報導
    阿玉理髮不馬虎，還免費為顧客按摩。（記者洪瑞琴攝）

    台南東區有間隱藏版「佛系理髮」，價格超親民！一般連鎖快速剪髮店現在起價120元起，女生剪髮甚至200元，但在仁和路109巷的林美玉，卻堅持100元剪到底，連過農曆年前後加價她也沒跟進，成為附近熟客口耳相傳的小確幸。

    顧客們熟稱的「阿玉」71歲，熱心公益，每週日上午到台南市立醫院幫忙義剪，其他時間幾乎全年無休服務。陳小姐說，阿玉剪髮不馬虎，偶爾小修髮尾還主動退50元；另1位鄰居則笑稱，「能剪100元還免費按摩，真的是全世界最便宜了！」

    阿玉分享，她年輕時在工廠工作，婚後改行家庭理髮至今已40年。早先曾在大同路租屋作家庭理髮收費120元，但搬到仁和路後想做「宣傳優惠價」吸引客人，久而久之成了習慣，老顧客也很捧場，乾脆一直收100元，「這價格就這樣做下去」。

    店裡還有一隻陪伴阿玉多年的拉不拉多犬，深邃雙眼皮、超萌乖巧，每次客人等候時都能被逗得開心，也成了店裡人氣小明星。對附近居民來說，阿玉的剪髮不只省錢，更是一種溫暖的小幸福。

    阿玉作家庭理髮已有40年。（記者洪瑞琴攝）

    店內拉不拉多犬深邃雙眼皮，十分可愛乖巧。（記者洪瑞琴攝）

