    冷！氣象專家：明起至週六西部日夜溫差最大

    2026/01/08 08:17 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，明天白天起至後天西半部日夜溫差最大，應多留意環境氣溫劇烈變化、適時調整因應。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，明天（9日）白天起至後天（10日），西半部日夜溫差最大，「請多留意環境氣溫的劇烈變化，適時調整因應。」

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭地區最低溫在11至13度，南部及花東地區最低溫則在13至15度之間，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率。北部及東北部地區整日都冷；中南部及花東地區白天亦多偏涼。

    明天白天起至週六（10日），因強烈大陸冷氣團稍稍減弱緣故，白天氣溫略為回升；但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差增大。週六晚起至下週一（12日）清晨，另一新的大陸冷氣團再度南下及影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷；另一方面，迎風面水氣跟著增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

