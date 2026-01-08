01/08 各報重點新聞一覽

高檢署檢察官兼國安案件執行秘書的檢察官陳舒怡偵被列中國懲獨名單，陳舒怡昨表示，只是做好檢察官的工作。（資料照）

自由時報

我檢察官被列懲獨名單 法務部譴責中共恫嚇我司法

中國國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並點名高檢署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，法務部長鄭銘謙昨天強調，將會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責中共恫嚇我國司法官的行徑，全力支持司法官的公正執法。

川普促委內瑞拉 驅逐中俄勢力 5千萬桶原油出口美國 28億美元資金由川普掌控

美國總統川普六日表示，委內瑞拉將向美國出口多達五千萬桶原油，市值約廿八億美元。消息人士透露，川普政府已向委國臨時政府提出恢復原油生產的三項條件，首先就是驅逐中國、俄羅斯等國勢力。

竹聯、四海聯手 勾結柬埔寨詐團 詐2億多47人受害 逮34人

刑事局中部打擊犯罪中心昨宣布破獲一起橫跨多縣市、結合境外詐騙機房與本土黑幫重大詐騙案件，查出四海幫、竹聯幫成員聯手操盤，專門鎖定被害人房產下手，初步清查共四十七人受害，財損金額逾兩億元，其中一名台北市七十歲婦人，前後被騙三三六五萬元，成為本案最大苦主。

聯合報

F-16墜海 飛官三喊跳傘無求救訊號

上尉飛官辛柏毅前晚駕駛F—16AM單座戰鬥機夜航訓練時墜海，陸海空漏夜搜救仍無發現。空軍指出，辛柏毅返場過程中，曾回報模組化任務電腦（MMC）故障，墜機前連喊三次預計跳傘，但沒有跳傘後設備求救訊號，無法證實彈射出艙。空軍已下令同型機「天安二號」作業停止演訓任務派遣。

川普對等關稅案 美最高法院將宣判

美國聯邦最高法院預料九日發布幾項判決，可能包括全球矚目的對等關稅是否違法一案。該院去年辯論此案時，幾位保守、自由派大法官已質疑上述關稅合法性。若果真認定違法，川普政府恐須向進口商退稅逾一三三五億美元。

中國時報

F-16V失事 軍方認：任務電腦故障

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失聯至今，空軍司令部7日指出，辛員事發前曾向長機呼叫失散及高度下降，並連喊3聲「預計跳傘」，20秒後光點就在高度1700呎消失。由於目前軍方尚未截獲求生裝備信標訊號，也無事證可證明辛柏毅是否完成跳傘程序，將協同空勤和海巡持續搜救，不以黃金72小時為限。

縣市財力大洗牌 花東新竹大躍進

新版《財劃法》修正後，行政院主計總處調整各縣市財力級次，級數愈低財力愈佳，地方自籌款比率愈高，全台財政出現「大洗牌」，台東縣、新竹縣市與首都台北市並列第一級，台南、高雄則降級。國民黨立委賴士葆質疑，中央為了選戰在綠營執政縣市撒資源；台東縣藍委黃建賓也批，這不是升等的榮耀，而是沉重負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣。

