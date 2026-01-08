今晨雲林6.7度！氣象粉專：強烈冷氣團籠罩續防極端低溫

受強烈冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應顯著，今晨雲林低溫下探6.7度，預估明晨則有創入冬以來平地最低氣溫、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受強烈冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應顯著，今晨雲林低溫下探6.7度，預估明晨則有創入冬以來平地最低氣溫、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。至於週六下午至下週一清晨又有另一波冷空氣再南下，強度接近強烈冷氣團，至下週三早晚氣溫仍偏低。

據氣象署網站資訊，今晨截至6點本島平地最低溫在雲林縣古坑鄉為6.7度，連江縣南竿鄉則是7.9度。嘉義縣竹崎鄉、金門縣金湖鎮也只有8.1度。氣象署持續對18縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率

請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，強烈冷氣團持續影響中，且輻射冷卻效應漸趨顯著，各地平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間，將出現9度以下嚴寒低溫。

颱風論壇表示，預估今日（週四）全台冷颼颼，北部東部雲多，中南部有陽光但依舊冷。夜晚清晨低溫9至11度，白天陽光照射下約15至19度。週五、週六強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，夜晚清晨低溫11至13度，白天可回升到18至24度，日夜溫差大。不過週日另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲，因此「輻射冷卻」效應以中部為最強。預估今日至明日清晨「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐轉減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。

吳德榮表示，預估週五白天至週六上午冷空氣略減弱，但週六下午至下週一清晨又有另一股冷空氣再補充南下，明日起至下週一清晨持續有強「輻射冷卻」帶來「極低溫」，日夜溫差很大。下週一至週三白天氣溫也明顯回升，但持續因強「輻射冷卻」、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法