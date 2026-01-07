揮別惡夢！遇強降雨積水5天不退 彰化加錫排水分洪箱涵終於動工了

颱風強降雨帶來驚人雨量，卻讓加錫排水一帶道路積水不退。（藍駿宇提供）

颱風走了，積水還不退！彰化縣大村鄉、秀水鄉交界處的聚落，近年來飽受強降雨積水不退的惡夢，經過彰化縣議員藍駿宇、秀水鄉代表陳鑲萍的持續追蹤，加錫（傳統地域名稱）排水分洪箱涵終於動工，預計今年底完工，居民開心「再也不必害怕颱風來了」！

藍駿宇表示，加錫排水上游在秀水鄉陜西村與金興村，最後流經大村鄉再注入板本排水，但2024年凱米颱風、2025年丹娜絲颱風造成板本排水及加錫排水沿線聚落淹水，尤其是秀水吳厝一帶，明明颱風都走了，天氣都放晴了，但居民門口的道路卻都是積水，連續4、5天都不退，讓民眾無語問蒼天。

藍駿宇指出，為了解決鄉親面對颱風走了，積水不退的痛苦，縣府發現原來是加錫排水的排水斷面不足，而注入的板本排水又有淤泥與高速公路涵洞瓶頸段的問題。因此，這次在加錫排水旁道路下方新設約640公尺的分洪箱涵，未來完工可以3分鐘就宣洩一個標準泳池的水量。而板本排水下游改善工程預計花費2.3億元來進行整治，可徹底解決積水不退的情況。

縣長王惠美表示，這次在議長謝典霖支持下，編列4875萬元來增設加錫排水的分洪箱涵，解決颱風所帶來強降雨所造成汪洋一片的問題，讓鄉親不再為淹水所苦。

颱風強降雨讓板本排水滿水位，也連帶讓加錫排水無法注入。（藍駿宇提供）

